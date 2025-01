EUROPA LEAGUE Playoff: la Roma pesca il Porto. Possibile derby agli ottavi I giallorossi giocheranno in trasferta l'andata e il ritorno all'Olimpico. In caso di passaggio, potrebbe esserci la Lazio

L'urna di Nyon non grazia la Roma. Tra Ferencvaros e Porto, i giallorossi pescano i portoghesi che, seppur non attraversino un grande momento di forma e abbiano strappato la qualificazione proprio all'ultima gara, restano una squadra dalla grande esperienza europea. La prima partita si disputerà all'Estádio do Dragão, il 13 febbraio, il ritorno sarà all'Olimpico, il 20.

E proprio l'Olimpico potrebbe diventare il teatro di un derby europeo: in caso di passaggio del turno, la squadra di Claudio Ranieri pescherebbe o l'Athletic Bilbao o la Lazio, che ha dominato il girone di qualificazione. Sorteggi il 21 febbraio.

