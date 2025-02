Playoff, Milan e Atalanta in campo oggi a caccia degli ottavi

Comincia oggi con le prime quattro partite il turno di ritorno dei playoff di Champions League. Tra le italiane, in campo Milan e Atalanta, entrambe impegnate in casa ed entrambe chiamate a ribaltare la sconfitta di misura subita all'andata. I rossoneri giocheranno alle 18.45 contro il Feyenoord, vincente per 1-0 in Olanda, alle 21 i bergamaschi sfideranno il Clube Brugge, che in Belgio aveva vinto per 2-1. Sempre alle 21, in campo anche Bayern e Celtic, che ripartono dal 2-1 in favore dei tedeschi, e Benfica e Monaco, con i portoghesi avanti di un goal.

Domani tocca alla Juventus, unica delle italiane ad aver vinto all'andata, impegnata in trasferta ad Eindhoven contro il Psv. Bianconeri in campo alle 21.