Playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Finale in Galles o Bosnia

Sarà l'Irlanda del Nord l'avversaria dell'Italia nella semifinale dei playoff per il Mondiale e poi, in caso di successo, gli azzurri sfideranno la vincente dell'altra partita, tra Galles (seconda fascia) e Bosnia Herzegovina (terza fascia). Questo ha deciso l'urna di Zurigo, dove sono stati sorteggiati gli abbinamenti dei quattro percorsi di qualificazione al torneo del 2026. L'Italia giocherà la semifinale a Bergamo, il 26 marzo, in quanto squadra di prima fascia, mentre l'eventuale finale la giocherà in casa della vincente dell'altra sfida, il 31 marzo, come stabilito sempre tramite sorteggio.

Questi gli abbinamenti decretati per gli alti gruppi: nel percorso B semifinali Ucraina - Svezia e Polonia - Albania, nel percorso C semifinali Turchia - Romania e Slovacchia - Kosovo, nel percorso D semifinali Danimarca - Macedonia del Nord e Cechia - Irlanda.

Infine, si sono delineati anche i playoff internazionali, con sei squadre coinvolte, divise in due percorsi. Nel primo il Congo sfiderà la vincente di Nuova Caledonia - Giamaica, nel secondo l'Iraq attende quella di Bolivia - Suriname.







