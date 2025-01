CHAMPIONS LEAGUE Playoff: niente derby Juventus - Milan, l'Atalanta pesca il Brugge I bianconeri sfideranno il Psv, il Milan trova il Feyenoord. Per i bergamaschi debutto in Belgio

Sarà il Club Brugge, che ha fermato la Juventus e ha fatto sudare il Manchester City, l'avversario dell'Atalanta nei playoff di Champions League. Questo il responso dell'urna di Nyon, dove oggi si sono svolti i sorteggi per la prossima fase, una prima assoluta per la competizione. I bergamaschi, arrivati noni, giocheranno in trasferta la prima sfida, l'11 febbraio.

Scongiurato, almeno ai playoff, un derby italiano: il Milan ha pescato il Feyenoord, quindi la Juventus sfiderà il Psv. I rossoneri giocheranno la prima partita fuori casa, come l'Atalanta, i bianconeri saranno invece di scena all'Allianz Stadium contro gli olandesi, che hanno già sfidato e battuto nella fase a girone.

Agli spareggi ci sarà già la prima supersfida della competizione, perché il Real Madrid, campione in carica, affronterà il Manchester City, vincitore nel 2023. Una delle due sarà quindi già eliminata ancora prima degli ottavi. Sorteggio molto più morbido per il Bayern Monaco, che a propria volta avrebbe potuto pescare il City, ma ha trovato il Celtic. Completano il tabellone il derby francese tra la sorpresa Brest e il Psg e le sfide tra Monaco e Benfica e tra Sporting Lispona e Borussia Dortmund.

Definite le otto vincitrici, il 21 febbraio ci sarà un secondo sorteggio per determinare gli abbinamenti degli ottavi.

