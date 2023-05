SERIE C Playoff: Siena escluso, entra la Recanatese Nuova penalizzazione per i toscani che si beccano un -4 e lasciano il posto ai marchigiani. Cambia l'avversario del Rimini che non andrà più dal Gubbio ma dal Pontedera.

Cambia la griglia dei playoff di Serie C: il Siena è penalizzato di altri 4 punti e lascia il posto alla Recanatese, che affronterà il Gubbio. Così cambia anche l'avversario del Rimini, che non se la vedrà più con gli umbri ma col Potendera. Le 9 partite del primo turno, in gara secca, si giocano giovedì 11 maggio.





GIRONE A

PADOVA - PERGOLETTESE Ore 20.30

VIRTUS VERONA - NOVARA Ore 20.30

RENATE - ARZIGNANO V. Ore 20.00





GIRONE B

GUBBIO - RECANATESE Ore 20.30

PONTEDERA - RIMINI Ore 20.45

ANCONA - LUCCHESE Ore 18.00





GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA - JUVE STABIA Ore 20.30

PICERNO - POTENZA Ore 20.30

MONOPOLI - LATINA Ore 20.30

