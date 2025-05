Playoff, via alle semifinali: Vicenza favorito, Pescara outsider

Penultimo atto per i playoff di Serie C, che tra domani e mercoledì stabiliranno chi andrà a giocarsi, nella doppia finale, l'ultima delle quattro promozioni stagionali in Serie B. In corsa restano la seconda classificata di ciascun girone, Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, più il Pescara. La novità delle semifinali è che rispetto ai turni precedenti non ci sarà alcun vantaggio dato da un miglior piazzamento in stagione regolare, ma si avranno supplementari e rigori in caso di punteggio in equilibrio. Ciò vuol dire che tutte partiranno alla pari.

Poi, però, ci sono i valori delle squadre e allora si apre un altro discorso. Classifiche alla mano, l'outsider è il Pescara, quarto nel girone B. Nonostante una stagione altalenante, gli abruzzesi hanno trovato il ritmo, eliminando Pianese, Catania e Vis Pesaro, demolita con sei reti: tale striscia di risultati e il blasone della piazza sono elementi sufficienti da renderli un pericolo. Di fronte avranno l'Audace Cerignola, che dopo aver mancato la promozione diretta, anche per l'esclusione in corsa di Turris e Taranto, con conseguente annullamento dei punti conquistati contro di loro, è ripartito dal tabellone nazionale, eliminando la sorpresa Atalanta Under 23. Due pareggi sono bastati ai pugliesi, visto il miglior piazzamento, ma ora c'è bisogno di alzare il livello.

Sfida tra seconde piazzate nell'altra partita, con Vicenza e Ternana protagoniste. Nel girone A, i veneti hanno a lungo inseguito il Padova, superandolo nelle ultime giornate, prima di crollare sul più bello. Ottantatré punti sono comunque tantissimi e un ottimo biglietto da visita, insieme alla doppia vittoria di misura sul Crotone, per una squadra che vuole vendicare la sconfitta subita in finale promozione l'anno scorso. Dall'altro lato c'è una Ternana che non ha ancora fatto pace con se stessa. Dopo l'esonero di Ignazio Abate sul finire di regular season, che ha solo creato confusione, gli umbri devono tuttora ritrovare un'identità, con Fabio Liverani, e nel turno precedente hanno rischiato grosso con la Giana Erminio. Il pronostico qui è sbilanciato a favore del Vicenza, ma chissà che un impeto d'orgoglio e la partita di ritorno da giocare in casa non diano la spinta giusta alla Ternana.