SERIE C Playout, girone A: 0-0 tra Caldiero e Triestina. Tutto si deciderà al ritorno Gialloverdi e alabardati attaccano, ma creano poco. Espulso Silvestri tra gli ospiti

Nel primo round dei playout di Serie C, Caldiero Terme, 19° nel girone A, e Triestina, 16a, si affrontano a viso aperto, ma le emozioni non sono tante. Lo 0-0 finale è quindi il giusto risultato di una sfida con una sola vera occasione per parte. Parte meglio la Triestina, che attacca sin da subito e crea la propria miglior palla goal già al primo minuto, con una semirovesciata di Ionita, sugli sviluppi di una rimessa laterale, che passa a centimetri dalla traversa. Al sesto ci prova Frare, di testa, su punizione di Fiordilino: la palla esce di poco, ma il portiere Crespi controlla. Sull'altro versante, la produzione dei veneti scarseggia e i triestini corrono qualche pericolo solo nel finale, quando Silvestri rischia l'autogoal su un tiro strozzato da fuori area.

Nella ripresa cambia l'andamento della partita ed è il Caldiero Terme a condurre le operazioni. Al terzo minuto c'è una scorribanda sulla sinistra di Fasan, che arriva fino al limite e calcia. Tiro centrale, facile parata per Roos, ma è la prima conclusione in porta per i veneti, che al 68' sfiorano il vantaggio. Il calcio d'angolo da destra di Filiciotto è una pennellata sul primo palo per Pelagatti. Colpo di testa del difensore e palla che finisce a un nulla dal bersaglio. Quattro minuti dopo, ecco l'episodio che potrebbe accedere la sfida. Su un rilancio dalla difesa, Fasan aggira Silvestri, che lo prende per il colletto e lo stende. Il fallo è da ultimo uomo, l'espulsione è inevitabile. Nonostante la superiorità numerica, il Caldiero Terme costruisce un'unica palla goal, proprio sul seguente calcio di punizione battuto da Filiciotto, che Roos mette in angolo in tuffo.

Finisce così 0-0. Tutto si deciderà sabato a Trieste, quando si capirà se il sogno del Caldiero terminerà dopo una sola stagione o se sarà la Triestina a tornare in Serie D, dopo otto stagioni tra i professionisti.

