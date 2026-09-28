SERIE C Poca Reggiana, il Perugia fa il colpo: è 1-0 Gli umbri chiudono le sfide alle prime della classe con una vittoria, dopo tre sconfitte. Gli emiliani scendono a -5 dallo Spezia

Il ciclo terribile del Perugia si conclude con la prima, sofferta e attesa vittoria contro una delle contendenti per la promozione e la prima, per certi versi inaspettata, sconfitta in campionato della Reggiana. Dopo aver perso contro Spezia, Grosseto e Ravenna, segnando zero goal e subendone otto, gli umbri ritrovano il successo, in una gara sbloccata subito e poi condotta fino in fondo.

Il primo tentativo è della Reggiana, con conclusione dal limite di Jonson su appoggio di Girma, che finisce fuori. Al quarto minuto, ecco il goal del Perugia. Agli umbri servono quattro tiri, in un'area intasatissima, per sfondare. Ci provano Stramaccioni, Riccardi e Cisco, respinti da traversa, portiere e difensore, poi arriva Tozzuolo che sfonda la rete: è 1-0. Risponde subito la Reggiana, ma Portanova prende male il tempo per il colpo di testa e mette fuori. Ancora il capitano reggiano dopo la mezzora, con un tiro-cross su imbucata di Girma, che non arriva a Ballarelli.

La spinta ospite, però, non è asfissiante, mentre il Perugia si rivede all'ora di gioco, con un tiro da lontanissimo di Langella, potente, ma centrale. C'è poi un tentativo di Carriero su angolo, qualcosa a mezza via tra un tiro e un prolungamento di testa, che non trova né la rete, né compagni. L'ultima opportunità per gli umbri capita a Canotto, che tenta una conclusione con un angolo strettissimo, ben respinta da Furlani. Nonostante un secondo tempo quasi inesistente, la Reggiana ha un sussulto nel finale e crea la miglior occasione della gara a un minuto e mezzo dalla fine. Cavaliere scende sulla destra, sterza e calcia in area, ma la traversa salva il Perugia a portiere battuto. Finisce così 1-0: gli emiliani scendono a -5 dallo Spezia e rischiano già di perdere un treno su cui proveranno a risalire domenica prossima, nello scontro diretto, gli umbri respirano e tornano in zona playoff.

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