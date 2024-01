SERIE C Poche emozioni Tra Sestri Levante ed Entella (0-0)

Il derby del Tigullio giocato a Marassi resta nella storia proprio grazie al contorno. Perché il piatto principale non offre moltissimo e alla fine le squadre un po' ci provano prima di prendersi il pari. Terrore Pane che sbaglia tutto e Faggioli sul destro non punisce. Il Sestri invece, che tecnicamente gioca in casa, si vede con un contropiede Margiotta rientra e calcia, De Lucia è piazzato. Un po' più viva la ripresa, Zappella col sinistro chiama Anacoura ad un intervento non facile. Ed è sempre il portiere di Levante a derubricare in angolo il lampo di Petermann con l'aiuto del palo. Bloccate le squadre, non indimenticabile la partita che si riaccende si fa per dire: contropiede Sestri, ma c'è sempre De Lucia a presidiare la porta. Di là Zappella pesca Montevago, il colpo di testa del nuovo arrivato è fuori. Come fuori, davvero di poco, finisce l'idea di Vianna. Prima del fischio finale e del logico 0-0 c'è il tiro a giro di Sandri che sposta poco o niente e regala a Sestri ed Entella un passettino ciascuno.

