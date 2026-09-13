Poche occasioni e un goal a testa: Guidonia - Reggiana finisce 1-1

Due goal nel giro di quattro minuti, a ridosso dell'intervallo, decidono la sfida della quarta giornata di Serie C tra Guidonia e Reggiana, che si prendono un punto a testa. Primo tempo più intenso, con con la Reggiana che attacca per prima e sfiora il goal al 12'. Azione insistita, palla fuori area e botta d'esterno di Lepri, alta non di molto. Pochi minuti dopo replica Cavione, su situazione simile, stavolta dall'interno dei 16 metri: blocca Drago.

Il primo spunto del Guidonia arriva al 40', anche in questo caso con conclusione da lontano, di Tascone finita alta, su una rimessa laterale battuta da Celeghin. Pochi minuti dopo, però, lo stesso Celeghin, dalla stessa zona di campo, s'inventa il goal del vantaggio: spalle alla porta sposta la palla, poi disorienta Bonetti, protegge il possesso e infila Furlan sul primo palo.

Neanche il tempo di ricominciare, che la Reggiana pareggia. Su un rinvio di Lepri, in realtà un banale alleggerimento dalla difesa, Drago esce malissimo a centrocampo, Baroni ne copre ancora peggio l'intervento, tra i due s'infila Sipos, che strappa il pallone e insacca a porta vuota.

Ripresa con meno occasioni. Al 56' è ancora Sipos a gestire il possesso, nessuno glielo sfila, Girma calcia dal limite e Drago rischia ancora, non trattenendo il pallone. Il Guidonia non crea, la Reggiana qualcosa lo combina, ma la palla non ne vuole sapere di entrare. Ci prova nuovamente Sipos, tuffandosi sul cross di Portanova, senza arrivarci. Altro non se ne vede, al Città dell'Aria finisce 1-1: emiliani a otto punti, ancora imbattuti, laziali che inseguono, a quota sette.







