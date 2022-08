SERIE C Pochi dubbi, Francesco De Rose è un giocatore del Cesena L'ormai ex capitano del Palermo ha salutato gli ex compagni e lasciato la città . È atteso in queste ore a Cesena

Il centrocampista 35 anni non si allena da giorni con il Palermo e scrive – il giornale di Sicilia- ha salutato i suoi ex compagni di squadra ed è partito per la sua nuova destinazione: Cesena De Rose firmerà un biennale e diventerà un punto fermo per il tecnico Toscano. Non c'è ancora l'ufficialità che arriverà in queste ore. Bianconeri già a quota 3000 mila abbonamenti, ma a prescindere dall'ottima squadra che la società sta allestendo, in quella piazza l'entusiasmo, non è mai mancato. Fatto De Rose, sale l'attesa per l'arrivo di un attaccante. I nomi sono sempre quelli Ferrante della Ternana o Magassi della Virtus Entella. Il portale “Tutto C” scrive che sarebbe in atto un ritorno di fiamma tra il Rimini e Alfredo Bifulco. A proposito di ritorni di fiamma, ma in questo caso operazione conclusa, quella dell'Imolese con il centrocampista Nicholas Bensaja, già in rossoblu nella stagione dei record con il tecnico oggi al Sassuolo Dionisi L'attaccante, classe 97 ha già indossato la maglia biancorossa nella stagione 2015-2016. A Gubbio si registra un doppio rinforzo. Arrivano in rossoblu l'attaccante argentino lo scorso anno a Catanzaro Federico Vasquez e il centrocampista svincolato la scorsa stagione a Cesena Giacomo Rosaia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: