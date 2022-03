SERIE C Poker Carrarese alla Vis Pesaro: 4-1 e sorpasso in classifica

Una goleada che vale il sorpasso in classifica: la Carrarese batte la Vis Pesaro con un netto 4-1 ed ora gli uomini di Totò di Natale sono davanti proprio ai marchigiani che crollano, fin dai primi minuti. Battistella crossa dal vertice dell'area, Figoli scappa dalla marcatura di Piccinini sul secondo palo e in tuffo non lascia scampo a Farroni. Marmiferi avanti al quarto d'ora e – 7 minuti più tardi – già sul 2-0: azione corale dei gialloblu sull'asse Berardocco-Imperiale-Doumbia e quest'ultimo buca l'estremo difensore della Vis ancora una volta. E' il quarto centro stagionale per l'ex San Marino, Lecce e Reggina. Pesaro che accusa il colpo ma prova a reagire: Ferrini svetta e colpisce il palo con un grande stacco aereo.

Ad inizio ripresa il gol che riapre la partita è di Acquadro, libero di colpire, bravo e fortunato a far passare la sfera tra diverse gambe amiche e avversarie. A questo punto i biancorossi ci credono: missile terra-aria di Lombardi dalla distanza, Vettorel vola e mette in corner. Nel momento migliore degli ospiti, la Carrarese chiude i giochi: transizione offensiva di Marino, Bramante se la sistema sul suo mancino e trova il palo lontano dove Farroni non può arrivare. I toscani ora dilagano: Berardocco da piazzato, Battistella si inserisce con i tempi giusti e fa 6 in campionato. E soprattutto 4-1 per la Carrarese, sempre a caccia di un posto nei play-off.

