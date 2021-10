SERIE C Poker del Cesena a Teramo. Bianconeri in testa in attesa della Reggiana Quinto centro consecutivo per Mattia Bortolussi autore del terzo gol. Hanno aperto nei primi 45 Brambilla e l'ex Ilari. Nel recupero in gol anche Caturano

Per almeno 48 ore il Cesena è in vetta alla classifica in attesa del posticipo della Reggiana impegnata lunedi a Pontedera . Ma andiamo con ordine, il primo vero squillo del match è del Teramo con Flavio Di Dio, giovane laterale che dalla sinistra si accentra prima di scaricare il destro controllato da Nardi. Risposta bianconera con Bortolussi nei panni di assistman per il compagno di reparto Caturano che nell'occasione non riesce a fare meglio. Non concretizzata una buona occasione. Cresce il Cesena, colpo di testa di Mattia Bortolussi, e ottoma risposta di Tozzo. Conclusione di Caturano non lontana dalla porta difesa da Tozzo, Teramo in difficoltà. Nardi reattivo anche con l'aiuto del palo sul colpo di testa di Berardotto, ma l'ex Avellino è in posizione irregolare.

Malotti dalla lunga, Nardi si distende in angolo. Dal corner in favore del Teramo si sviluppa il contropiede Cesena. Berti serve in campo aperto Brambilla che resta lucido davanti a Tozzo e porta in vantaggio la squadra di Viali. A stretto giro il raddoppio con l'ex di turno Carlo Ilari bravo e fortunato nel rimpallo per il suo primo gol con la maglia del Cesena, ha scelto proprio il Teramo sua ex squadra. Uno -due terrificante dei romagnoli. Prima del tè sfiora il tris il Cesena con Caturano, Tozzo si rifugia in angolo.

Nella ripresa il Teramo prova in tutte le maniere a dimezzare lo svantaggio senza riuscirvi, il Cesena da una grande dimostrazione di forza quando la chiude con il record in carriera di Mattia Bortolussi al suo quinto centro consecutivo. Nel finale arriva anche il poker con Caturano. Cesena per 48 ore in testa alla classifica in attesa della Reggiana. Allo stadio Bonolis di Teramo, Cesena batte Teramo 4-0

