Poker di acquisti per il nuovo Victor San Marino

E' un'estate ricca di movimenti nel mercato di Eccellenza, che coinvolge da vicino anche il nuovo Victor San Marino. L'ex centrocampista de La Fiorita Armando Amati pare essere prossimo alla firma con la squadra sammarinese. Dopo quattro anni passati nel campionato interno, Amati è pronto a portare il suo estro e la sua fantasia altrove. La squadra del tecnico D'Amore è alla ricerca di un estremo difensore: è Gian Marco Pazzini, anno scorso in Eccellenza con la maglia della Savignanese, il nome più caldo delle ultime ore. La coppia Emiliano Olcese – Giordano Bardeggia è sul taccuino del ds Gian Luca Bollini che vorrebbe unire l'esperto attaccante argentino con un passato nel vecchio San Marino Calcio, al giovane Bardeggia classe 2000, fresco dell'esperienza in Conference League con La Fiorita. Saluta la compagine di Montegiardino anche l'attaccante Lucio Peluso, il suo futuro con molta probabilità sarà in Italia. Matteo Sartori lascia il campionato sammarinese dopo soli sei mesi passati al Tre Fiori e si accasa alla Savignanese; mentre il Tropical Coriano pesca in casa Domagnano e per la difesa si assicura Dario De Luigi. Sul Titano, infine, Alessandro Chiurato ed Enrico Cibelli firmano il rinnovo anche per la prossima stagione con il Tre Penne. La Fiorita, che tiene d'occhio il centrocampista ex San Giovanni Lorenzo Lunadei, sta monitorando anche la situazione di Riccardo Zulli. La volontà dei gialloblu è quella di tenere il giovane 2000 per l'intera stagione, dopo il doppio impegno contro il Birkirkara.