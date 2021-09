SERIE C Poker Imolese sul Pontedera: 4-1 e quarto posto

Continua a volare l'Imolese di Fontana. Grazie al poker casalingo contro il Pontedera, i rossoblu salgono al quarto posto in classifica con 11 punti conquistati in 6 giornata. Un avvio di stagione sorprendente da parte dei romagnoli, seconda miglior difesa del campionato con soli due gol subiti. Gran protagonista nel 4-1 finale è Nicolas Belloni: l'attaccante argentino, in prestito dal Pescara, segna una doppietta nel primo tempo e indirizza il match sui binari rossoblu. Nel secondo tempo Lombardi cala il tris, Mutton prova a riaprire i giochi al 75' ma – in pieno recupero – Masella realizza il definitivo 4-1 che lancia l'Imolese ai piani alti della classifica.

