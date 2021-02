Poker Perugia e terzo posto: 4-0 al Legnago

Sale al terzo posto il Perugia che si sbarazza del Legnago Salus con un netto 4-0. Grande protagonista per gli uomini di Fabio Caserta è Salvatore Elia, autore di una doppietta a cavallo tra primo e secondo tempo. Nel finale il Grifone arrotonda il punteggio prima con Bianchimano, poi con il calcio di rigore trasformato da Melchiorri in pieno recupero. Terza vittoria consecutiva per il Perugia mentre dall'altra parte è il quarto ko di fila per il Legnago, ora in piena zona play-out.