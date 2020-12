SERIE D Poker Rimini: 4-0 al Corticella I biancorossi regolano il fanalino di coda Corticella con due gol per tempo. Nel primo doppietta di Vuthaj, nel secondo l'autorete di Tonelli e la rete di Pecci arrotondano il punteggio. Rimini a quota 11 punti.

Il ritorno in campo del Rimini é un trionfo. L’avversario, il Corticella, non é sicuramente dei più proibitivi ma vincere quando si è costretti a farlo non é mai semplice. Per questo i biancorossi di Mastronicola regolano 4-0 i bolognesi e si preparano al meglio per il big match contro la Pro Livorno. Due gol per tempo, il primo arriva al 16’: calcio d’angolo, incomprensione tra Cinelli e il difensore a favorire Vuthaj. Poi ci pensa l’attaccante albanese a fare il resto: splendida rovesciata e vantaggio Rimini. A stretto giro di posta i romagnoli sfiorano anche il 2-0: Vuthaj inventa per Rivi, destro da posizione angolata respinto da Cinelli. Il Rimini del primo tempo é imballato, non crea ma riesce comunque a chiuderla virtualmente: ancora corner di Ricciardi, Cinelli allontana con Sambou che calcia al volo. Serie di rimpalli, l’ultimo tocco é del solito Vuthaj con la sfera che finisce dentro. Doppietta personale per l’ex Imolese. Il Corticella soffre tremendamente i calci piazzati: Ronchi spara alle stelle e si divora il tris al tramonto.

Ripresa. Alza il ritmo Sambou: fuga del 16 e servizio per Vuthaj che cerca la tripletta ma trova solo l’esterno della rete. Il Corticella si vede con il tentativo di Girotti, imbeccato da Monnolo. Scotti con i piedi dice di no. E allora il finale é tutto del Rimini. Slalom speciale di Sambou che li fa fuori tutti e mette in mezzo, trovando la deviazione di Tonelli per il più classico degli autogol. Tutti ad abbracciare la giovanissima ala gambiana, tra i migliori dei biancorossi. Mastronicola inserisce anche il classe 2002 Pecci che ci mette pochi secondi a mettere la firma: numero di Viti sulla sinistra e servizio preciso per il 24 che batte Cinelli per la quarta volta. É poker Rimini, la rincorsa ai primi posti parte da qui.



