Poker Torres, Zecca e Ruocco affondando il Pescara

Torres - Pescara

Zecca-Ruocco-Ruocco-Zecca, filastrocca in rima incrociata per una Torres che ha ripreso a correre e asfalta un Pescara rientrato in fretta nei suoi guai. Bis di doppiette e 4-1 per i sardi, sempre più saldi al 2° posto grazie al 4° successo in fila. Sassari come Pesaro per un Delfino di nuovo naufragante in trasferta, con la vittoria nella prima “ufficiale” con Bucaro in panca che è già ricordo sfocato.

E dire che è proprio il Pescara a sbloccarla con Merola, dimenticato dalla difesa sull'imbucata di Cuppone per un comodo tocco in area piccola. Siamo al 32°, ma già alle soglie del riposo, dopo il tentativo da fuori appena alto di Mastinu, la Torres la riprende: Giorico scarica e Zambataro mette in mezzo, dove Zecca si fionda sul pallone vagante sorprendendo Milani alle spalle.

Patta, intervallo e, tempo 3', Zecca spizza il cross di Giorico verso il sorpasso di Ruocco, letale nello spedire sotto l'incrocio. Palla al centro e subito Plizzari ad alzare il tiro-cross di Zamparo, segno di una Torres che infuria e, di lì a breve, allunga. Mastinu per l'incornata imperiosa di Scotto dritta sulla traversa, sul rimbalzo a campanile ancora Scotto ripropone e Brosco anticipa l'uscita di Plizzari tagliandolo fuori, regalando al ben appostato Ruocco una doppietta facile facile.

Al Pescara proprio non gira e anche il poker arriva in carambola, con Zecca a calciare dal limite e Milani a metterci la deviazione che toglie il tempo a Plizzari. Per i biancazzurri nemmeno la consolazione dell'accorcio a fine recupero, quando una leggerezza di Lora smarca in area Merola per un destro respinto di piede da Zaccagno.