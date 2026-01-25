TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:02 Consiglio di gennaio verso la conclusione: occhi puntati sulla ratifica del Decreto-Legge Palestina 16:25 Progetto Wanted, 83 latitanti arrestati: quasi 500 anni di carcere complessivi 14:29 Pediatria notturna a San Marino, petizione su Change.org: quasi 600 firme in due giorni 13:49 Nasce l’Associazione San Marino–Israele: costituzione fissata nel Giorno della Memoria
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Polci: "Vietare la passione ai tifosi è sempre una sconfitta"

Il Presidente dell'Ancona Massimiliano Polci stigmatizza la decisione dell'Osservatorio di vietare la trasferta a Cattolica ai tifosi anconetani

di Lorenzo Giardi
25 gen 2026

Alla base della decisione di vietare la trasferta a Cattolica ai tifosi anconetani ci sarebbero state vecchie ruggini tra i tifosi del Rimini e quelli dell'Ancona.

L'intervista al Presidente dell'Ancona Massimiliano Polci




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio