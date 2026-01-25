Polci: "Vietare la passione ai tifosi è sempre una sconfitta"

Alla base della decisione di vietare la trasferta a Cattolica ai tifosi anconetani ci sarebbero state vecchie ruggini tra i tifosi del Rimini e quelli dell'Ancona.
L'intervista al Presidente dell'Ancona Massimiliano Polci
Il Presidente dell'Ancona Massimiliano Polci stigmatizza la decisione dell'Osservatorio di vietare la trasferta a Cattolica ai tifosi anconetani
