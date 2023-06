Polemiche sull'arbitro, ma "io sono un metalmeccanico"

Continua a far discutere l'arbitraggio di Kevin Bonacina di Bergamo nella finale di andata dei play off di Serie C. Nella partita Foggia – Lecco, a giudizio dei rossoneri, avrebbe annullato un gol regolare ad Ogunseye e non accordato un rigore per fallo di Lepore su Frigerio. Sui social si sono scatenate le critiche nei suoi confronti, e oggi un signore, omonimo del Direttore di Gara di Bergamo, ha dovuto fare un post sui social per spiegare che sì ha lo stesso nome, ma non è l'arbitro di Foggia – Lecco, bensì un metalmeccanico.