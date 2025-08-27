TV LIVE ·
di Roberto Chiesa
27 ago 2025
Polmonite: paura e ricovero per Moratti

Apprensione nel mondo del calcio: Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. L’ex presidente dell’Inter non sarebbe in condizioni critiche, ma i medici hanno deciso di intubare Moratti perché faticava a respirare autonomamente. Moratti ha compiuto nel maggio scorso 80 anni. Moratti aveva rilevato l’Inter nel 1995 da Ernesto Pellegrini per portarla nel 2010 ad un’impresa mai riuscita ad un club italiano: vincere nella stessa stagione Champions, scudetto e Coppa Italia. In totale, ben 16 i trofei alzati.




