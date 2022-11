QATAR 2022 Polonia ok con gli "italiani" e Lewandowski: 2-0 all'Arabia Saudita Zielinski la sblocca, Szczesny para un rigore e il centravanti del Barça la sigilla col suo primo gol ai Mondiali: polacchi primi, se l'Albiceleste non batte il Messico è quasi fuori.

Lewandowski spezza la maledizione e la Polonia balza in testa al girone. I biancorossi battono 2-0 l'Arabia Saudita con assist e gol del bomber del Barça, che per la prima volta in carriera va a segno in un Mondiale. Lewandowski saltando Al Owais sul traversone basso di Cash e appoggiando a rimorchio per Zielinski, che completa l'opera con una splendida stoccata sotto la traversa. L'Arabia ha l'opportunità di impattarla con il rigore di Al Dawsari, Szczesny però è strepitoso nel respingere sia lui che la ribattuta di Al Breik. Nella ripresa il colpo del ko di Lewandowski, che si vede spianare la strada verso la porta dal mancato controllo di Al Malki. La Polonia scavalca l'Arabia, sale a quota 4 e complica la vita all'Argentina: se stasera non batte il Messico è quasi fuori, in caso di sconfitta invece l'eliminazione di Messi e compagni sarebbe aritmetica.

