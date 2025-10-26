TV LIVE ·
Polveri bagnate, Bra e Vis Pesaro finisce senza gol

di Roberto Chiesa
26 ott 2025

Il gol manca sia al Bra che alla Vis due squadre che provano a superarsi e alla fine prendono uno 0-0 che se serve si vedrà, intanto non piace a nessuno. Primo tempo a tutto Bra: Pautassi punta dritto e conclude, ma prende una schiena avversaria ed è solo corner. Sfortunati i piemontesi con lo spunto di Sinani, Brambilla ci mette il piattone e prende la traversa. Prima dell'intervallo, Fiordaliso addomestica e cerca l'angolo. Fuori.

Ripresa, è un'altra Vis. Franzini entra in partita chiamato su Tavernaro. Pesaro prende il comando delle operazioni, Jallow prova a giro, ma la palla non parte. Super il portiere del Bra quando vola a togliere il colpo di testa a botta sicura di Vezzoni. Si avvicina la fine, Pucciarelli prova da solo. Il suo destro parte bene e si spegne sul fondo. Alto Chiabotto invece quando prova a far saltare il banco, ma lo 0-0 non si schioda e non accontenta nessuno.




