Pontedera e Ascoli si sanno accontentare (1-1)

Il Pontedera perde l'occasione per chiudere i conti con la salvezza, verso la quale fa comuinque un passo. Come del resto l'Ascoli. La testa di Corona, alta, apre i giochi. Primo tempo poco dinamico dove la voglia di vincerla soccombe al timone di doverla perdere. L'Ascoli da segni di sé con Alagna che la mette, ma Tantalocchi disinnesca con buona scelta di tempo. Come sull'angolo successivo quando Marsura la prende sporca e il portiere se la trova lì. Finale con mugugno toscano, Scaccabarozzi se ne va e la mette, Piermarini stoppa Corona. Tutta Pontedera giura con una mano, l'arbitro fa giocare. Ripresa e avvio col brivido. Suicidio Alagna, Corona si invola, ma la piazza troppo pigra e Raffaelli ci arriva. Niente da fare subito dopo quando Ladinetti verticalizza, Corona tiene di fisico e sul primo palo sfonda Raffaelli. Ma il Di Carlo bis ha fatto dell'Ascoli una squadra più dura a morire e dunque i marchigiani ripartono alla ricerca del pari. Forte prova una cosa fantascientifica con il tacco. Al minuto 81 arrivo l'1-1 confezionato da Marsura per il taglio sul secondo palo dell'appena entrato Gagliardi. Dopo di che rischiare non val più la pena, né di qua, né di là.