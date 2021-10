SERIE C Pontedera – Entella 2-1 toscani nei play off, liguri in difficoltà Decidono nel finale le reti di Magnaghi

Data tra le favorite la Virtus Entella scesa dalla B lo scorso anno, sta faticando più del dovuto in questo inizio di campionato. La formazione di Gennaro Volpe ha un andamento altalenante e non riesce a procedere con continuità. Altro stop con il Pondera trascinato da Simone Magnaghi autore di una doppietta. Partita condizionata dall'espulsione del difensore dell'Entella Gabriel Cleur. Ammonito una prima volta a fine primo tempo e una seconda a metà ripresa. Dopo essere rimasto in 10 Volpe si chiude per cercare di portare a casa almeno un punto e la strategia sembrava funzionare. Per aprire la scatola ci vuole la giocata di un singolo. Il gol, il primo gol di Simone Magnaghi è da vedere e rivedere. Finte e controfinte, destro sinistro per disorientare l'avversario metterlo a sedere, rientrare sul destro e battere Paroni nell'angolo lontano. Anche il raddoppio è bello da vedere con il sinistro immediato sul suggerimento, quando si dice l'attaccante che sente la porta. Di grande qualità anche la sberla di Morosini che porta solo alla soddisfazione personale. Allo Stadio Ettore Manucci di Pontedera, Pontedera batte Virtus Entella 2-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: