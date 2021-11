SERIE C Pontedera-Grosseto 2-0

Il derby da playout per lasciare i bassifondi rilancia il Pontedera, che dopo aver fatto un punto in 5 turni si ridesta col 2-0 sul Grosseto. Un ko pesante per i maremmani, che viceversa nelle ultime 5 erano caduti solo con l'Imolese ma che all'appuntamento da non sbagliare si sciolgono già nel primo tempo. Neanche 1' e il Grosseto sfiora il gol con Cretella, svettato scoordinato su azione d'angolo. Replica Pontedera col cross di Perretta per Benedetti sul quale Barosi respinge l'inzuccata e Raimo spazza. Raimo che, allo scadere dell'8°, atterra in area Catanese, inseritosi col triangolo con Benedetti. È rigore, sul dischetto Magnaghi la piazza in buca d'angolo e sigla il suo 8° gol in 13 giornate. Raimo che si farebbe perdonare con la sventagliata per il pari di Dell'Agnello, che però, nello stacco, si appoggia fallosamente su Perretta.

E ancora Grosseto con la sponda di Cretella per Arras, la cui girata sibila non troppo lontano dall'incrocio. Da qui quasi solo Pontedera, a cominciare dal volante deviato di Barba sul quale Matteucci è libero ma calcia malamente fuori. Un errore che non peserà, anche perché al 35° Serena protesta troppo e si becca il rosso che lascia in 10 il Grosseto. Così, i granata vanno a chiuderla: Barosi tiene a galla i suoi su Perretta, liberato sull'asse Catanese-Magnaghi. Al giro dopo azione simile, risultato diverso: Magnaghi di prima per Benedetti, filtrante per Perretta che stavolta incrocia a rete il raddoppio. Risultato in ghiaccio e ripresa che regala poco: il Pontedera si fa vivo col tiro-cross di Perretta, sul quale Barosi manda in angolo, e con la bordata da lontano di Magnaghi, appena alta. Per il Grosseto invece l'unico squillo arriva nel recupero, quando Moscati riceve in area da Verduci ma spara sull'esterno l'ultima occasione per riaprirla.

