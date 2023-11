SERIE C Pontedera ko: all'Entella basta un rigore di Zamparo (0-1)

Il Pontedera gioca, l'Entella vince. E ringrazia il portiere De Lucia, pressoché insuperabile. Inizialmente ci pensa la traversa su Benedetti, poi il portiere mette i pugni su Angori e la staffilata al volo di Catanese si perde sul fondo. Di là guizzo Entella, numero di Faggioli su Martinelli e poi si incarta a un passo da Stancampiano. Minuto 18, super riflesso di De Lucia su Catanese, mentre dall'altra parte il rigore di Zamparo lancia Chiavari. Il match prosegue frenetico, tempo di vedere Mosti dal limite alzare il sinistro che il Pontedera ricomincia a martellare. Angori viene respinto una prima volta, poi su Catanese c'è ancora l'insuperabile De Lucia. Ripresa con santificazione del portiere ligure, doppio miracolo in un amen su Catanese e Ianesi a blindare la sua porta. I ritmi come è normale dopo un'ora a tutta, rallentano, Nicastro cerca il pari in tuffo, idea non brutta e vicina al bersaglio grosso. Poi resta solo qualche mischia e tanti rimpianti toscani. L'Entella arresta la serie di sconfitte, ma è ormai chiaro che quel campionato da protagonista per il quale era stata costruita non lo farà.

