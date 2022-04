In Serie C, Pontedera e Olbia muovono la classifica con un 1-1 che avvicina i toscani ai playoff e tiene i sardi a distanza dai playout. Padroni di casa avanti al 28° con Magnaghi, che raccoglie al limite la sponda di Benedetti e gira al volo in angolo basso. È il 16° centro in 34 partite per l'attaccante del Pontedera, meglio di lui solo Zamparo della Reggiana. Altrettanto bello il pari dell'Olbia, arrivato praticamente dalla stessa posizione, al 50°, con la punizione di Emerson.