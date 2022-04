SERIE C Pontedera – Olbia pareggio che serve ad entrambe Al vantaggio di Magnaghi del Pontedera, ha risposto Emerson

Due squadre momentaneamente nel limbo tranquillità. Nè play off e nè play out quando mancano 270 minuti al termine della regoular season. Pontedera subito padrone del campo dopo un paio di conclusioni non pericolose, Magnaghi, stop di destro e tiro di sinistro da posizione defilata, da solo l'illusione del gol, sfera sull'esterno della rete. Risposta Olbia con Biancu, il trequartista libera il tiro a pochi metri da Melgrati ma non trova lo specchio. Toscani in vantaggio ancora con Simone Magnaghi, gol numero 16 per lui, stagione più che positiva per il centravanti. Destro preciso e Ciocci. Ad inizio secondo tempo il gran gol di Emerson su calcio di punizione, sinistro preciso del difensore classe 1980. 42 anni e ancora in grado di queste magie balistiche. Nel proseguo le due squadre provano con occasioni potenziali a superarsi, ma il risultato non cambierà più ed un punto che sta bene ad entrambe. Allo Stadio Ettore Manucci di Pontedera, Pontedera – Olbia 1-1.

