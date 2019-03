Pordenone-Sud Tirol, tante occasioni ma finisce 0-0

Un passettino alla volta e il Pordenone si avvicina al traguardo. I ramarri di Tesser non vanno oltre allo 0-0 con il Sud Tirol ma aumentano il vantaggio in classifica sulla Triestina caduta ad Imola e che ora si trova a -7 a 5 giornate dal termine del campionato. Sullo 0-0 hanno inciso i due portieri, Bindi per il Pordenone e soprattutto Michele Nardi del Sud Tirol autore di almeno tre interventi decisivi. Nel finale annullato un gol a Lunetta, del Sud Tirol, per posizione irregolare sulla quale restano molti dubbi. Nel finale palo interno colpito da De Agostini che poteva dare il vantaggio ai padroni di casa.