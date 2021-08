SERIE B Pordenone, via Paci arriva Rastelli

In serie B Massimo Paci non è più l'allenatore del Pordenone. La società ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico dopo i risultati negativi di questo inizio di stagione. Al suo posto Massimo Rastelli. L'ex tecnico della Spal ha firmato un contratto fino al 30 giugno con opzione per la prossima stagione.

