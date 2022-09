Portanova chiama al 92', Gkertsos risponde al 95': 1-1 in Fermana-Gubbio

Sbadigli e poco più per 90 minuti, poi inizia il recupero e succede di tutto. Alla fine è un pareggio che non accontenta nessuno quello del “Recchioni” tra Fermana e Gubbio ma che, per quanto si è visto, è il risultato più giusto. Nel primo tempo le occasioni scarseggiano: Bunino si accentra e calcia da fuori, palla che esce a lato. Corsinelli, invece, non ci arriva di testa a pochi passi da Nardi. La chance più clamorosa è quella della mezz'ora ed è di marca Fermana: svarione della difesa eugubina, Di Gennaro perde il pallone e Bunino calcia a botta sicura. Miracoloso Redolfi sulla linea che devia il pallone sopra la traversa.

Nella ripresa il copione non cambia: Spina per Arena che va con il mancino. Bravo l'ex Cesena Nardi a sbarrare la strada. Come detto, poi, si arriva nei minuti di recupero. 92' e il Gubbio segna: cross dalla sinistra di Corsinelli, incornata precisa del figlio d'arte Portanova che la mette all'incrocio e sembra regalare ai rossoblu 3 punti d'oro. Ma l'urlo è strozzato in gola perché all'ultimo respiro – minuto numero 95 – Gkertsos risolve una mischia in area e fa 1-1. Rammarico per i ragazzi di Braglia quando la vittoria era ormai ad un passo mentre quelli di Protti tirano un sospiro di sollievo e muovono la classifica dopo il ko con il Fiorenzuola.