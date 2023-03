Porto - Inter 0-0: i nerazzurri si qualificano ai quarti di Champions

Champions scaccia crisi per l'Inter. Pari al cardiopalmo (0-0) in casa del Porto, con i lusitani che prendono un palo, una traversa e sono fermati da un prodigio di Onana nel recupero: quarti di finale in cassaforte per i nerazzurri. Forti della vittoria per 1-0 dell'andata, gli uomini di Inzaghi hanno retto, rischiando di capitolare solo nel finale. Stasera toccherà al Napoli che ospita al Maradona l'Eintracht Francoforte.

