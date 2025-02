EUROPA LEAGUE Porto-Roma 1-1, il playoff si deciderà all'Olimpico rabbia Ranieri contro l'arbitro: "Voleva far vincere il Porto"

Finisce 1-1 tra Porto e Roma nell'andata dei playoff di Europa League: la qualificazione agli ottavi si deciderà tra una settimana all'Olimpico. I capitolini giocano un buon primo tempo e vanno al riposo in vantaggio, grazie a un gol di Celik in pieno recupero (50'). Diogo Costa si salva d'istinto sul colpo di testa di Cristante al 66', poi con un perfetto rinvio sorprende la difesa giallorossa che capitola un minuto dopo sul tiro di Francisco Moura deviato da Baldanzi. Cristante si becca due cartellini gialli tra il 64' e il 72', la Roma soffre ma alla fine strappa un pareggio prezioso.

Claudio Ranieri è una furia contro l'arbitro tedesco Tobias Stieler nel post partita di Porto-Roma e se la prende con Roberto Rosetti designatore degli arbitri Uefa per la scelta del direttore di gara. "Io credo che sia stata una partita bellissima e siamo venuti qui per vincere - sbotta ai microfoni i Sky il tecnico giallorosso - Parlo con Rosetti, come fa a mandare ad Oporto un arbitro che in 22 partite la squadra in trasferta ha fatto solo nove pareggi. Un campo caldo e lei fa questa designazione? Non so perché". Cartellini a caso? "Si a tutti. Per me aspettava qualcosa nell'area di rigore per far vincere la partita al Porto".

