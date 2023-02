Portogallo: 2-1 al Camerun e prima volta storica al Mondiale femminile

Un rigore che Carole Costa si ricorderà per molto, molto tempo. Un rigore storico che ha permesso al Portogallo di qualificarsi per la prima volta al Mondiale femminile, in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. Con il 2-1 al Camerun negli spareggi interconfederali, le Lusitane si sono garantite l'accesso alla fase finale dove, nel Gruppo E, se la vedranno con gli Stati Uniti campioni in carica oltre a Vietnam e Olanda. Una partita al cardiopalma sbloccata dal Portogallo nel primo tempo grazie al tap-in di Diana Gomes, dopo il palo colpito da Kika Nazareth direttamente su calcio di punizione. All'89' però il pareggio delle africane con il colpo da biliardo di Ajara Nchout che ha fatto pensare tutti a tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Ma, al 4° minuto di recupero dei 9 concessi, Costa realizza il penalty del definitivo 2-1. Camerun all'inferno, Portogallo in paradiso. Anche Haiti e Panama vanno ai Mondiali passando dagli spareggi, dove ci sarà pure l'Italia inserita nel Gruppo G assieme ad Argentina, Svezia e Sudafrica.