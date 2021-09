Portogallo e Kazakistan rimontano e sono in semifinale

Il derby d'Iberia sembra un assolo della Spagna, ma, appunto, sembra. Invece la spunta il Portogallo, che dal doppio svantaggio risale fino al 4-2 e va in semifinale, esattamente come nella passata edizione. La fuga dei rossi comincia con lo scavetto di Fernandez – lanciato di prima da Ortiz – e prosegue con la punizione di Martinez, ma lì si ferma e lascia il campo al Portogallo. Ricardinho favorisce il recupero di Castro e scarica per Andre, al resto ci pensa la papera di Herrero. Questo l'accorcio, mentre il pari arriva su uno schema da rimessa: Afonso batte, Castro fa sponda dal fondo, Ziky s'inserisce e spacca in porta. Per il sorpasso invece non serve nemmeno sporcarsi gli scarpini: Ricardinho va in cerca di Matos, Raya intercetta goffamente e svirgola nella sua porta. Incassati autogol e sorpasso, la Spagna va all'arma bianca col portiere di movimento, così per Pany è un attimo trasformare il grossolano appoggio di Ortiz nel lemme rasoterra dalla sua trequarti che chiude la contesa.









Portogallo in semi, ma niente remake della finalina 2016 con l'Iran. L'avversario sarà il Kazakistan, a sua volta sotto di due lunghezze infine vincente 3-2 sulla fu Persia. Oladghobad triangola a tutto campo con Ahmad Abbasi per il tocco sottoporta del vantaggio, poi lancio di Javid sul quale Esmaeilpour parte, calamita la palla e salta Higuita per il bis. Dopodiché il rimontone, imbastito in toto dagli assist di Douglas: scavetto a mandare a rete Tokayev – che fulmina Samimi col tunnel – punizione corta per il destro di Knaub, e qui il portiere iraniano è più che complice. Infine, angolo per il gioiello di Taynan, un mancino di prima a filo di palo: ribaltone completato e Kazakistan che per la prima volta è in semifinale in un Mondiale di futsal.