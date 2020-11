Matelica-Ravenna, in programma alle 15, slitta alle 20:30 a causa della positività di un membro del gruppo squadra dei romagnoli. Il soggetto, comunica il club, è asintomatico e già in isolamento fiduciario. In mattinata, l'intero gruppo squadra del Ravenna è stato sottoposto a una nuova tornata di test molecolari.