Poste San Marino celebra i 100 anni della Fiorentina

Poste San Marino celebra il centenario dell’Associazione Calcio Fiorentina con una speciale emissione filatelica, in programma il 29 agosto 2026, giorno simbolo della fondazione del club viola. Nata nel 1926 dalla fusione tra Club Sportivo Firenze e Palestra Ginnastica Libertas, per iniziativa del marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano, la Fiorentina ha costruito in un secolo una storia ricca di trofei, grandi campioni e successi in Italia e in Europa, conquistando anche due Scudetti e numerose coppe nazionali.

Per celebrare i cento anni, Poste San Marino emetterà un mini foglio da quattro francobolli, del valore di 1,35 euro ciascuno, per una tiratura complessiva di 20.000 esemplari. L'immagine, realizzata da ACF Fiorentina, raffigura un calciatore con la storica maglia viola accanto al giglio, simbolo del club e della città di Firenze. L’emissione sarà disponibile dal 29 agosto sul sito ufficiale di Poste San Marino e presso lo Shop Filatelico e Numismatico di Piazzetta Garibaldi, a San Marino Città.







