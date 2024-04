SERIE C Posticipato l'inizio dei play-off per attendere l'esito del ricorso presentato dal Taranto. Si comincia quindi il 7 maggio con Gubbio – Rimini, Pescara – Pontedera e Juventus NG – Arezzo

Ovviamente nei play off si azzera tutto anche perché se facesse fede l'ultima di regular season per il Rimini visto a Gubbio ci sarebbero davvero pochissime chance. Chierico, sulla punizione di Di Massimo, tutto solo, scaraventa alle spalle di Colombi. I biancorossi hanno l'alibi delle tante assenze, e protestano sul raddoppio del Gubbio viziato da un fallo a centrocampo, sulla ripartenza Udoh diagonale e 2-0 per quelli di Braglia. Il tris è una perla di Di Massimo. Destro violento sotto l'incrocio dei pali. Il quarto arriva su calcio di rigore. A Gubbio l'anticipo di play off parla nettamente rossoblu. Allo Stadio Barbetti, Gubbio batte Rimini 4-0.

Chiude meritatamente al terzo posto la Carrarese di Antonio Calabro che rischia quando Perretta la mette benissimo per Selleri, colpo di testa e traversa piena. Pontedera vicino al gol. Poco dopo il vantaggio della Carrarese direttamente da calcio d'angolo, sulla traiettoria di Cicconi, non tocca l'uomo che salta davanti a Vivoli che non riesce ad intervenire. Carrarese che assesta un uono-duo terrificante, a stretto giro, bomba di Zuelli sotto la traversa, gol pazzesco dell'ex Pisa e Juventus Nex Gen. Bel gol anche quello di Ignacchiti, ma vale solo per le statistiche. Allo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese batte Pontedera 2-1.

Un fallo di mano in area porta al calcio di rigore in favore della Torres sul Pineto, realizza Diakite. Il raddoppio è di Sanat sembrava dare serenità ai sardi che subiscono la rimonta degli abruzzesi con la straordinaria azione personale di Pellegrino. Il definitivo pareggio con il rigore trasformato da Emilio Volpicelli che esulta andando a baciare i suoi due figli. Il numero 7 del Pineto colpirà anche una traversa ma il risultato non cambierà più. Pineto – Torres 2-2.

