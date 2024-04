SERIE D Prato - Victor San Marino: D’Este regala la vittoria a Giampaolo Mazza, tornato in panchina dopo 11 anni Finisce 0-2 grazie alla doppietta di Nicholas D’Este. L’Ex CT della Nazionale Giampaolo Mazza ha sostituito in panchina lo squalificato Cassani.

Dopo 11 anni torna in panchina Giampaolo Mazza. Era nell’aria da tempo questa opportunità per l’ex CT della Nazionale sammarinese, che con grande professionalità ha atteso il suo momento sostituendo in panchina, al Lungobisenzio di Prato, Stefano Cassani, che ha scontato oggi l’ultima giornata di squalifica. Giampaolo Mazza in panchina è la notizia del giorno e chissà che la sua grande esperienza non possa servire anche in futuro per quello che tornerà ad essere il San Marino Calcio.

Il Victor, tornando all’attualità, la sblocca subito grazie al cross preciso di Sollaku e al colpo di testa di Nicholas D’Este. Sono 11 in campionato per il centroavanti. Ottima la partenza di un Victor che va alla conclusione ancora con D’Este, sfera deviata solo angolo. Prato con situazioni potenziali come quella salvata da Lombardi con grande tempismo. È lo stesso Lombardi a cercare di testa il raddoppio senza trovare la porta. Poco dopo tocca a Lattarulo la conclusione, che termina alta, a conferma di un’ottima disinvoltura del Victor. Ripresa e al primo break i biancoazzurri si portano sul 2-0. Sempre il duo Sollaku - D’Este: il centroavanti riceve e scarica il destro e sono 12 in stagione per lui. Palo per il Prato sul cross, una deviazione: Pazzini battuto, lo salva il legno alla sua destra. Arriva anche il terzo con Lozza, che ha preso il posto di Nicholas D’Este; gol annullato per posizione irregolare. Seconda vittoria consecutiva per un Victor che ora deve vincere l’ultima in casa per avere la matematica certezza di disputare i play-off.

Allo stadio Lungobisenzio di Prato, Victor San Marino batte Prato 2-0.

Lorenzo Giardi

