Premier League: l'Arsenal primo club a riprendere gli allenamenti

Lo chiamano “Project Restart” in sostanza prove tecniche di ripartenza. Le date ipotizzate sono più o meno come quelle in Italia. La Premier, secondo Times e BBC scatterà dai blocchi l'8 giugno. Per gli allenamenti di gruppo semaforo verde unificato al 18 maggio. C'è un club che ha anticipato: l'Arsenal è tornata all'opera nel rispetto delle condizioni di sicurezza, come il mantenimento della distanza, il lavoro individuale e separato, con un massimo di cinque giocatori in ciascuno dei 10 campi da gioco del complesso sportivo, e con sessioni d'allenamento di massimo un'ora. I Gunners, sono fermi da ben 47 giorni, questo perchè il tecnico Mikel Artreta è stato trovato positivo al Covid 19, bloccando di fatto tutta la squadra. Più in generale il cosiddetto 'project restart', sarà implementato in settimana con la Premier pronta a riprendere l'8 giugno, per concludersi a fine luglio. I club venerdì discuteranno le diverse, possibili opzioni per il ritorno in campo a porte chiuse. La decisione finale tuttavia, spetterà al governo del Regno Unito che, a sua volta, ha avviato degli incontri con i medici e le Federazioni sportive per affrontare la questione.