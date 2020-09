Premio Fair Play Menarini: dalla Pilato ad Altafini 67 anni di sport a Castiglion Fiorentino

Josè Altafini classe 1938, Benedetta Pilato classe 2005.67 anni di sport passano in mezzo al Menarini, a questi due antipodi. Il primo ha iniziato con Pelè, la seconda con i suoi 15 anni sfreccia in acqua come nessuna. Il suo 29' e 85 stabilito nei 50 rana al Trofeo Settecolli a Roma, rappresenta il record di specialità per una nuotatrice italiana. La ragazza ha già un argento mondiale al collo in Corea del Sud stessa specialità 50 rana con i suoi 30 secondi spaccati. Vedendola muoversi al Menarini con quella disinvoltura lascia pensare che sia una ragazza già matura per la sua età senza poster della Pellegrini in cameretta, ma con una stima totale nei suoi confronti. Al Hotel Park tutti insieme, le star dello sport, giornalisti e curiosi. Una formula perfetta per incontrare e colloquiare scambiare opinioni con i campioni del presente e del passato. Uno che li conosce più o meno tutti è il direttore Italo Cucci e con lui è come essere a casa