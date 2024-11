FIFA THE BEST Premio FIFA, ci sono anche Ancelotti, Donnarumma e Dimarco Tre i candidati italiani per i premi The Best. Il neroazzurro concorre per il gol più bello della stagione. Tra i migliori calciatori anche Messi.

C'è anche l'Italia nella short list della FIFA per i premi The Best 2024. Carlo Ancelotti e Gianluigi Donnarumma sono tra i candidati per il riconoscimento internazionale di migliore allenatore e miglior calciatore.

Questo l'elenco dei calciatori:

Dani Carvajal (Spagna) Real Madrid, Erling Haaland (Norvegia) Manchester City, Federico Valverde (Uruguay) Real Madrid, Florian Wirtz (Germania) Bayer Leverkusen, Jude Bellingham (Inghilterra) Real Madrid, Kylian Mbappé (Francia) Paris Saint-Germain/Real Madrid ,Lamine Yamal (Spagna) FC Barcelona, Lionel Messi (Argentina) Inter Miami, Rodri (Spagna) Manchester City, Toni Kroos (Germania) Real Madrid (ritirato), Vinícius Jr. (Brasile) Real Madrid.

Per gli allenatori:

Carlo Ancelotti (Italia) Real Madrid, Lionel Scaloni (Argentina) Nazionale Argentina, Luis de la Fuente (Spagna) Nazionale Spagna, Pep Guardiola (Spagna) Manchester City, Xabi Alonso (Spagna) Bayer Leverkusen.

Calciatrici:

Aitana Bonmati (Spagna) Barcellona, Barbra Banda (Zambia) Shanghai Shengli/Orlando Pride, Caroline Graham Hansen (Norvegia) Barcellona, Keira Walsh (Inghilterra) Barcellona, Khadija Shaw (Giamaica) Manchester City, Lauren Hemp (Inghilterra) Manchester City, Lindsey Horan (USA) Olympique Lione, Lucy Bronze (Inghilterra) Barcellona/Chelsea, Mallory Swanson (USA) Chicago Red Stars, Mariona Caldentey (Spagna) Barcellona/Arsenal, Naomi Girma (USA) San Diego Wave, Ona Batlle (Spagna) Barcellona, Salma Paralluelo (Spagna) Barcellona, Sophia Smith (USA) Portland Thorns, Tabitha Chawinga (Malawi) Paris Saint-Germain/Olympique Lione, Trinity Rodman (USA) Washington Spirit.

Allenatori squadre femminili:

Arthur Elias (Brasile) Brasile, Elena Sadiku (Svezia) Celtic, Emma Hayes (Inghilterra) Chelsea/USA, Futoshi Ikeda (Giappone) Giappone, Gareth Taylor (Inghilterra) Manchester City, Jonatan Giraldez (Spagna) Barcellona/Washington Spirit, Sandrine Soubeyrand (Francia) Paris FC, Sonia Bompastor (Francia) Olympique Lione/Chelsea

L'Italia è rappresentata anche nel Premio Puskas, riconoscimento destinato al gol più bello della stagione, con il giocatore dell'Inter Federico Dimarco. Per il neroazzurro il gol candidato è quello segnato al Frosinone nel novembre 2023.

