PREMIO VIALLI Premio Vialli, Calcagno: "Iniziativa magnifica. Commissariamento FIGC? AIC solidale con Malagò" Il presidente dell'Assocalciatori era alla presentazione del premio dedicato all'ex centravanti, nell'ambito del quale premierà l'interista Pio Esposito.

Alla presentazione del primo Premio Gianluca Vialli c'era anche il presidente dell'AIC Umberto Calcagno, che a inizio carriera fece parte, insieme al centravanti, della rosa della Sampdoria campione d'Italia nel '91: "Credo sia un'iniziativa magnifica per celebrare una persona che per tanti di noi è stato un esempio diretto in campo, ma anche fuori. L'impegno che ha avuto anche nell'Associazione Italiana Calciatori, ha fatto tantissimi anni da consigliere in un periodo nel quale i problemi erano davvero tanti, a metà degli anni 90 soprattutto, se penso alla sentenza Bosman e a tutto ciò che abbiamo vissuto anche con lui in associazione. Per me è stato un esempio anche e soprattutto fuori dal campo".

Tra i premi assegnati c'è anche quello Goleador AIC, che sarà assegnato al centravanti dell'Inter e della Nazionale, Pio Esposito: "Pio è, in prospettiva, molto molto importante per tutto il nostro movimento - commenta Calcagno - quindi questo premio speriamo che sia l'auspicio per una carriera come quella di Luca. Ma anche poi per il suo post carriera perché, ripeto, Luca deve essere un esempio per tutti quanti noi anche per ciò che ha fatto fuori dal campo".

Tema caldo che riguarda anche l'Assocalciatori è quello del possibile commissariamento della Federcalcio, col caso del tesseramento del presidente Malagò che sarà valutato nella prima metà di ottobre: "Abbiamo espresso la nostra solidarietà al Presidente - spiega Calcagno - più in generale il nostro senso di appartenenza alla federazione ci fa sperare che il commissariamento non arrivi. Poi ovviamente tutte le disquisizioni tecnico-giuridiche le lasciamo agli esperti, ma l'auspicio è quello".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: