Prende forma la favola Caldiero

Virtus Verona - Caldiero Terme

Caldiero è un comune di Verona e per la prima volta nella sua storia il club centra la promozione in Serie C. L'avventura in Coppa Italia della debuttante comincia alla grande con lo sgambetto a chi, La Lega Pro, la frequenta da anni come la Virtus Vecomp Verona. E il derby veneto per la cenerentola non comincia bene perchè la squadra dell'unico Presidente/Allenatore Luigi Fresco la sblocca con il diagonale di destro di Leonardo Zarpellon. La Virtus Vecomp sente le difficoltà della neopromossa e cerca il raddoppio non trovandolo per questione di centimetri, c'è anche una traversa in mischia a negare il 2-0 a quelli di Fresco. E' quello di Lorenzo Zerbato il primo gol tra i prof del Caldiero Terme, su gentilissima concessione di una difesa incapace di gestire una situazione di facile lettura. Ad inizio ripresa i rossoblu tornano avanti con l'ottima giocata dalla destra e il suggerimento per Dino Mehic e nuovo vantaggio Virtus Vecomp. Nell'ultima azione a 10 secondi dal gong il difensore Nicolò Baldani scarica in porta il gol del 2-2 che porta le due squadre ai supplementari. Sinistro fiondato sotto la traversa. I gialli prendono quota dalla distanza incrocio dei pali clamoroso, poteva essere sorpasso. Poco male perchè si arriva sul 2-2 al 120esimo e sono i rigori a decidere il passaggio. Dagli undici metri si va preferire il Caldiero Terme. Allo stadio Gavagnin Nocini di Verona, Caldiero Terme batte Virtus Vecomp Verona 7-5 dopo i calci di rigore.