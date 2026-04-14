CALCIO ITALIANO Presidenza Figc, spinta della Serie A per Malagò 18 club su 20 appoggiano la candidatura dello storico dirigente sportivo. Si profila il duello con Abete sostenuto dal peso dei dilettanti

Presidenza Figc, spinta della Serie A per Malagò.

La corsa alla presidenza della Federcalcio entra nel vivo con l’indicazione della Serie A, che nel primo vertice dopo la crisi ha sostenuto compatta la candidatura di Giovanni Malagò: 18 club su 20 si sono espressi a favore. “Sì, uno dei migliori degli ultimi anni, ma è il primo atto per migliorare il nostro calcio”, ha detto Giuseppe Marotta, parlando di un sistema che “ha bisogno di una terapia molto importante”.

La Lega presenterà a Malagò un programma in 20 punti il 20 aprile. Malagò è presidente del Coni dal 2013, figura centrale dello sport italiano e già dirigente di lungo corso con esperienza nel mondo olimpico e manageriale. Non unanime il fronte: la Lazio resta critica. Il presidente Claudio Lotito ha ribadito: “Non è un problema di persone”, rilanciando l’ipotesi di un commissario. Si profila così una sfida con Giancarlo Abete, già presidente della Figc dal 2007 al 2014 e attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, pronto a cercare l’appoggio di una componente decisiva per il peso elettorale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: