SERIE C Previsti oltre 11.000 spettatori per il derby Cesena - Rimini Record di presenze stagionale al Manuzzi

Si prevedono oltre undicimila persone al Dino Manuzzi per il derby romagnolo tra Cesena e Rimini. I bianconeri, reduci da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate, vanno alla ricerca di un successo per proseguire la rincorsa al vertice della classifica. Il Rimini invece che potrà contare anche sull' attaccante Mattia Rossetti prelevato dal Piacenza, vuole riscattare l'inaspettata sconfitta casalinga subita contro il San Donato Tavarnelle.

Come il Cesena anche Entella e Fiorenzuola vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la propria classifica. Liguri che ospitano l'Alessandria mentre gli emiliani se la vedranno con la Vis Pesaro. Gara di capitale importanza per l'Olbia che riceve il Montevarchi. I sardi che potranno contare sul recuperato Nicola Nanni cercano di una vittoria che manca da oltre due mesi e che significherebbe sorpasso in classifica. Discorso analogo per il San Donato Tavarnelle. I toscani reduci da due vittorie esterne consecutive, vanno alla ricerca del tris contro una Torres che ha chiuso l'anno con due sconfitte di fila. Nelle gare di domani alle 17.30, occhi puntati sul Città del Tricolore dove la capolista Reggiana ospita una nobile decaduta come il Siena. Emiliani per consolidare il primato, toscani per una vittoria che potrebbe cambiare il corso della stagione.

Gara da prendere con le molle per il Gubbio che ospita la Fermana e per l'Imolese che al Romeo Galli riceve la Lucchese. Pronostico più che mai incerto per la sfida tra Recanatese e Carrarese, marchigiani per proseguire la serie positiva dopo il successo con la Vis Pesaro, toscani invece per consolidare la zona play-off. Il programma della ventunesima giornata si chiude lunedì sera con il posticipo tra Ancona e Pontedera.

