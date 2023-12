SERIE C Prima domina, poi soffre: il Cesena vince anche a Recanati (1-2)

Ne fa 2 in 10 minuti, non la chiude, poi soffre e rischia anche di far pari. Ma non lo fa. La capolista sa solo vincere e a Recanati lo fa per la sesta volta consecutiva. Avvio forte del Cesena, Adamo dalla bandierina e Silvestri con il colpo di testa specialità della casa. Recanati di pancia con la fucilata di Carpani controllata da Pisseri e altro giro altra corsa Cesena. Prestia-Kargbo-Shpendi il raddoppio è servito in 3 passaggi. Sono 9 in campionato per il capocannoniere del girone. Minuto 33 e le squadre potrebbero già salire sul pullman. Giocata di qualità di Kargbo per un Berti insolitamente egoista, chiuso da Meli per aver negato a Shpendi la palla del sicuro 0-3. La Recanatese ha invece il merito di aggrapparsi alla partita. Sbaffo favorisce la conclusione di Carpani respinta da Pisseri. Ripresa con i padroni di casa che rischiano l'acciaccato Melchiorri per guadagnare peso davanti. Proprio lui offre a Carpani, ma la chiusura di Pieraccini è gigantesca. Cesena in protezione, Quaquarelli per Melchiorri che di testa ci arriva, ma non indirizza. I bianconeri provano a farsi vedere, ma a puro titolo di alleggerimento. Lo fa prima De Rose, e subito dopo anche Donnarumma sulla cui conclusione Meli è piazzatissimo. Al minuto 77 Recanati soffia sul collo: cross di Longobardi, Silvestri la toglie a Sbaffo, ma Ferretti va a rimbalzo per l'1-2 che regala un finale tutto da vivere. La palla della clamorosa rimonta arriva da Egharevba, il tacco di Melchiorri è un brivido che vola via. La vittoria è salva e finisce a canti sotto il settore ospiti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: