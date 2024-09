SERIE C Prima gioia Rimini. Basta un gol di Cernigoi per battere il Milan Futuro I biancorossi hanno sofferto più del dovuto ma i tre punti sono arrivati

Primo hurrà Rimini alla quinta ma quanta fatica con il Milan Futuro, capace di rendere la vita difficile ai biancorossi salvati più volte da Colombi. Il portiere è decisivo già in apertura sul colpo di testa di Minotti, grande riflesso di Colombi che respinge a mano aperta. Insistono quelli di Bonera, Cuenca da fuori, Colombi in tuffo. Il Rimini si vede dopo la mezz'ora: Fiorini su punizione alza in angolo Nava. Il Milan sfonda con il ponte di Traorè, Camarda di testa appoggia in rete, tutto vanificato dall'intervento dell'arbitro richiamato dalla bandierina alta dell'assistente. Il fuorigioco è di Traorè. Megelaitis bene per Cernigoi controllo e conclusione al volo di sinistro, tutto molto bello, ma tiro centrale, Nava in due tempi. Assolo di Cuenca, il numero 11 da destra velocissimo salta l'uomo ma poi si incarta davanti a Colombi. Combinazione Cernigoi-Parigi, sinistro teso ma difetta ancora la mira.

È il preludio al vantaggio biancorosso che arriva al minuto 58: Fiorini in mezzo, ci mette il corpo a protezione Cernigoi prima di girarsi e scaricala dentro. Vantaggio Rimini. Il Milan non ci sta: schema su punizione, arrivano sempre da Cuenca i pericoli maggiori, ma la sfera sfiora il palo. Si vede che questi ragazzi rossoneri hanno tecnica, Liberati di prima intenzione, esterno della rete. Ed è ancora il numero 10 nuovo entrato, a scaricare un bolide che sbatte sulla parte alta della traversa. Milan anche sfortunato. Al Rimini i punti, al Milan gli applausi.

Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Milan Futuro 1-0.

