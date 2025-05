Prima i playout, poi i playoff: è un weekend a tutta C

Il sabato per sopravvivere, la domenica per sognare la B. La post season della serie C è in attesa dei primi verdetti e si comincia dai playout che vede in menù 5 partite, nel girone C infatti è in programma la sola Messina-Foggia con l'andata nell'isola a mettere la basi per quel che sarà. Che poi in realtà potrebbe anche non essere niente perché si tratta di due club in grossa difficoltà economica tanto da rendere incerta anche in caso di salvezza l'iscrizione alla prossima stagione. Venendo ai survivor match di competenza, Milan Futuro-Spal è sfida tra due squadre partite con altri orizzonti, altri obiettivi e ora trovate a giocarsi la categoria in 180 minuti. I ragazzi di Baldini, ammesso sia un vantaggio, possono contare sul doppio pareggio, il giovane Milan dovrà vincerne almeno una. Ma far pronostici è esercizio stilistico e basta. L'altra è Sestri Levante-Lucchese con i liguri che hanno acchiappato i playout all'ultimo giro e la Lucchese senza dirigenza e senza stipendi da prima di Natale all'ennesima prova di serietà, orgoglio, rigorosamente gratis. Il resto è una tra Pro Patria e Pro Vercelli, un'altra tra Caldiero e Triestina. Domenica invece via alla Fase Nazionale dei play off. È Vis Pesaro-Rimini la partita da tener d'occhio con la Vis che ha fatto il colpo ad Arezzo e non vuole fermarsi contro un Rimini che, seppur col vantaggio del doppio pareggio, fermo lo è da due settimane. E tocca anche alla Torres misurarsi coi ragazzi terribili dell'Atalanta Under 23. Completano il quadro l'affascinante Catania-Pescara, Crotone-Feralpi e Giana Erminio-Monopoli.